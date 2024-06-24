В Україні перші пари вже одружилися у застосунку "Дія". Триває бета-тестування цієї функції.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Шлюб по відеозвʼязку — це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в Дії. Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда “Дії” провела в цифровому ДРАЦСі вихідні”, — написав він.

Першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова.

Міністр додав, що всього на бета-тестування вже записалося 2,5 тисяч пар, і зазначив, що вже скоро сервіс буде доступний для всіх.

“Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками”, — зазначив він.