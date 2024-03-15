Внаслідок ракетного удару, здійсненого російськими силами, загинуло 14 людей, включаючи місцевих мешканців, медичного працівника та рятувальника. Про це повідомляє Одеська ОДА.
Ще 46 осіб, серед яких семеро представників ДСНС, отримали поранення.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, а відповідні служби займаються ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронні органи реєструють ще один злочин російських сил. Завтра буде оголошено день жалоби в Одесі та області.
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