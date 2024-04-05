Про це речник Пентагону Патрік Райдер повідомив під час брифінгу.
За словами Райдера, підтримка України призначена для того, щоб вона “захистила та повернула собі свою суверенну територію”.
“Ми не надаємо жодної допомоги для використання за межами цього. Я б порадив вам відвідати Україну, щоб розповісти про їхню діяльність. Звичайно, ми зосереджені на тому, щоб вони могли захистити себе“, — зазначив представник Пентагону.
Раніше неназваний представник НАТО розповів агентству Reuters, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% потужностей РФ.
- Ремонт нафтопереробних заводів у Росії відкладається через санкції США, — Reuters.
- Росія значно зменшить морський експорт дизеля через атаки дронів на НПЗ, — Bloomberg.
- Зеленський підтвердив, що США ставляться до ударів українських військ по нафтопереробним заводам РФ “не позитивно”.