Представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США не постачали Україні засоби для ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах на території РФ.

Про це речник Пентагону Патрік Райдер повідомив під час брифінгу.

За словами Райдера, підтримка України призначена для того, щоб вона “захистила та повернула собі свою суверенну територію”.

“Ми не надаємо жодної допомоги для використання за межами цього. Я б порадив вам відвідати Україну, щоб розповісти про їхню діяльність. Звичайно, ми зосереджені на тому, щоб вони могли захистити себе“, — зазначив представник Пентагону.

Раніше неназваний представник НАТО розповів агентству Reuters, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% потужностей РФ.