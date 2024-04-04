Четвертий за величиною в Росії НПЗ скоротив виробництво бензину на 40%.

За даними видання Reuters, російські компанії не можуть ремонтувати нафтопереробні заводи через санкції США.

Наприклад, російська нафтова компанія “Лукойл” не може ремонтувати турбіну, оскільки була лише одна компанія, яка знала, як відремонтувати установку. За словами п’яти джерел, знайомих з інцидентом, проблема полягала в тому, що компанія є американською й багатонаціональна нафтова інженерна компанія UOP вийшла з Росії після того, як країна вторглася в Україну.

“Вони (інженери) кидалися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти. Тоді весь підрозділ просто зупинився”, — повідомило джерело, близьке до “Лукойлу”.

Чотири інші джерела повідомили, що установка була знята з виробництва з січня, і невідомо, коли її можна буде відремонтувати через відсутність досвіду в Росії.

Внаслідок цього четвертий за величиною в Росії НПЗ скоротив виробництво бензину на 40%.

Також, згідно з підрахунками Reuters, атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи змусили компанії закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.

“Якщо потік безпілотників продовжуватиметься такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращуватиметься, то Україна зможе скоротити російські переробні заводи швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати”, — вважає Сергій Вакуленко, експерт з російської енергетики.

Росія є другим у світі експортером нафти. Вона перенаправила більшу частину свого експорту нафти та продуктів до Азії та Африки після того, як західні країни ввели санкції проти них.

За словами понад 10 російських нафтотрейдерів, якщо РФ зіткнеться з різким падінням виробництва нафтопереробних заводів, вона буде змушена скоротити експорт палива на користь сирої нафти.

Нові санкції США проти РФ спонукатимуть зниження продажів російської нафти в Індію, найбільшого покупця нафти РФ, і ускладнять зусилля індійських державних нафтопереробників щодо забезпечення річних угод стосовно постачань, повідомили три галузевих джерела.

У портах Індії зафіксували три танкери з російською нафтою “Сокол”. Це свідчить про подальшу торгівлю між країнами, попри труднощі через санкції США.

Сполучені Штати та Південна Корея створили нову робочу групу, яка має на меті перешкодити Північній Кореї закуповувати російську нафту в обхід західних санкцій.