Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Цієї ночі агресор знову продемонстрував характерну ознаку-предвісника ракетно-дронової атаки – вихід на бойове чергування підводного ракетоносія.
“Це вже стала ознака, ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається масована атака – на бойовому чергуванні з’являється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували, що були пуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян“, – сказала вона.
За її словами, це може бути спрямовано на розосередження зусиль сил ППО.
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