СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке продавало важкі наркотики до ЄС. У результаті спецоперації у Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Троє затриманих переховувались в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом. У ході операції працівники СБУ “вивели” фігурантів на територію України та затримали.

За даними слідства, зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику – метадону. Щоб перевезти «товар» через кордон, фігуранти справи вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей.

Організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця одержувати «прибуток» у розмірі 10-12 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.