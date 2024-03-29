Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені. У ці хвилини рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів.

Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об’єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина, – написав Клименко у Telegram.

До ліквідації наслідків нічних та ранкових атак були залучені понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС.

Зі слів Клименка, у ці хвилини рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, із потерпілими від ночі працюють психологи ДСНС та Національної поліції.