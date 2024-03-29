Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об’єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина, – написав Клименко у Telegram.
До ліквідації наслідків нічних та ранкових атак були залучені понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС.
Зі слів Клименка, у ці хвилини рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, із потерпілими від ночі працюють психологи ДСНС та Національної поліції.
- Гуменюк: Перед масованою атакою РФ проводила потужну аеророзвідку.
- ППО знищила 84 ракети і дрони, якими атакувала Росія, — командувач Повітряних сил.
- Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщині: п’ятеро поранених, пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти.