Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в ефірі телемарафону.
“Мотив встановить слідство. Водночас ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони уже вказали, де розташовані, скинуті у водойму, ці гранати в ящиках”, – зазначив міністр.
Також очільник МВС сказав, що фігуранти вже отримали підозри, їм буде обрано запобіжний захід.
“Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогодні ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено і буде залучено до матеріалів кримінального провадження”, – додав Клименко.
За його словами, інший поліцейський, якого також було поранено, наразі перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі дають позитивний прогноз щодо пораненого.
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