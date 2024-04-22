Військові, яких підозрюють у розстрілі поліцейських на Вінниччині під час огляду авто, перевозили боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму, — глава МВС України.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в ефірі телемарафону.

“Мотив встановить слідство. Водночас ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони уже вказали, де розташовані, скинуті у водойму, ці гранати в ящиках”, – зазначив міністр.

Також очільник МВС сказав, що фігуранти вже отримали підозри, їм буде обрано запобіжний захід.

“Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогодні ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено і буде залучено до матеріалів кримінального провадження”, – додав Клименко.

За його словами, інший поліцейський, якого також було поранено, наразі перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі дають позитивний прогноз щодо пораненого.