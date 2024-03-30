10 років тому кричалка захопила країну за лічені дні.

У суботу, 30 березня, минуло рівно 10 з того моменту, як вболівальники футбольного клубу “Металіст” вперше виконали знамениту приспівку “Путін – ху*ло!”.

30 березня 2014 року ультрас харківського футбольного клубу «Металіст» і донецького «Шахтаря» вперше виконали пісню-кричалку «Путін – хуйло!». Згодом вона стала хітом.

Відео виклали 31 березня 2014 року.

За час свого існування пісня широко розповсюдилася та стала культурним феноменом. Вислів набув популярності серед противників політики путіна як в Україні, так і за її межами.

Пісня отримала величезний резонанс у міжнародній пресі й став часто використовуватися не тільки вітчизняними, а й численними закордонними виконавцями, особливо в акціях протесту.