Польща та Німеччина поглиблять співпрацю у сфері бронетанкових сил для підтримки України — таку угоду уклали міністри оборони обох країн на зустрічі.

Як пише Wprost, польский міністр Владислав Косіняк-Камиш сказав, що це «одна з найважливіших коаліцій» і до неї погодились доєднатися Велика Британія, Швеція та Італія.

“26 березня ми активуємо коаліцію бронетанкових засобів для підтримки України”, — заявив у понеділок глава Міноборони Владислав Косіняк-Камиш.

Окрім цього Німеччина і Польща домовились розпочати спільну роботу над збільшенням виробництва боєприпасів для України.

Також сторони сформують сили швидкого реагування в Європі. Вона складатиметься з 5 тисяч військових (по 2 500 військових з кожної сторони) і стане частиною «стратегічного компасу», який є частиною план безпеки Євросоюзу, прийнятому ще у 2022 року після вторгнення росії в Україну.