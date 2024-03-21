На Запоріжжі поліція викрила корупційну схему за участі посадовців МСЕК.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Корупційна схема за участі посадовців МСЕК (медико-соціальних експертиз) включала оборудки від фіктивних довідок з інвалідності для військових до продажу наркотичних речовин.

У фігурантів справи було вилучено готівки на понад 1 200 000 доларів. За результатами обшуків у фігурантів справи та причетних до “схеми” осіб також вилучили два кілограми психотропів.

Зазначається, що посадова особа центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на керівників підпорядкованих комісій, сприяла військовозобов’язаним отримати фіктивну групу інвалідності. До прикладу, вартість направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку – 3500 доларів.

20 березня оперативники та слідчі провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми. Вилучено понад 1 млн доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн гривень, 2 кг психотропів, записи чорнової бухгалтерії.