За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор ФСБ, який розвідував позиції Сил оборони на Запоріжжі.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисником виявився викладач місцевого вищого професійного училища. Для збирання розвідувальної інформації він облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована поблизу південного фронту.

Звідти російський інформатор намагався виявити місця дислокації підрозділів ЗСУ, використовуючи бінокль та іншу оптику. Також він фіксував переміщення української військової техніки.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у липні 2023 року під час його розвідувальної «вилазки». Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив інформатору ФСБ 9 років тюрми.

На підставі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).