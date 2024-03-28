Про це повідомляє Телеграм-канал “СтратКому ЗСУ”.
“Понад 5000 бетонних “зубів дракона” встановлено на Одещині“, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, сучасні фортифікації передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів як для особового складу, так і для техніки. Окопи захищені від протікання гідроізоляцією, укріплені деревиною та насипом.
Будівництво триває відповідно до військової доцільності, планування Міноборони та інженерних норм
- Президент розповів, коли Росія може розпочати новий великий наступ в Україні.
- ЗМІ: Переговори щодо ініціативи Чехії завершені, Україна отримає не 800 тисяч, а 1 мільйон снарядів.
- Відбулося екстрене засідання Ради Україна – НАТО.