Про це повідомляє Телеграм-канал “СтратКому ЗСУ”.

“Понад 5000 бетонних “зубів дракона” встановлено на Одещині“, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сучасні фортифікації передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів як для особового складу, так і для техніки. Окопи захищені від протікання гідроізоляцією, укріплені деревиною та насипом.

Будівництво триває відповідно до військової доцільності, планування Міноборони та інженерних норм