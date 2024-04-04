У соцмережі ТікТок зʼявилось відео на якому чоловік явно схожий на експрезидента України Петра Порошенка проїхався на мотоциклі.

Мабуть, це була передумова до американського фільму “Термінатор 2”, де кіборга з майбутнього грає Арнольд Шварценегер.

У вищезгаданій кінострічці була фраза “I’ll be back” – “Я повернусь”.

Напередодні Петро Порошенко заявив, що йде балотуватись на президента по закінченню війни.

Але у ТікТок, це не сприйняли позитивно, більше за все підтримки отримали коментарі з критичним змістом.

Зауважимо, що були й такі читачі, які хотіли придбати байк, щоб їхати однією колоною з Петром Порошенко.