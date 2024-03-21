Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього прем’єр-міністра України та його другої помічниці, яка перебуває в Росії.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, Азаров створив телеграм-канал, у якому розміщував російську пропаганду, покликану сформувати у суспільстві антиукраїнські настрої. Його дописи мали на меті зашкодити суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Дві помічниці Азарова займались адмініструванням телеграм-каналу. Одна з них на той час обіймала посаду начальниці організаційного відділу в столичній райдержадміністрації: її справу вже розглядає суд.

Інша була колишньою співробітницею цієї ж РДА і наразі перебуває у РФ.

Жінкам інкримінували публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Експрем’єр-міністру також інкримінували державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).