Прем'єр-міністр Фіала вперше зняв свій традиційний костюм для фотосесії і замість нього одягнув худі з символікою Чехії та України.

Про це у соцмережі Х повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова.

Це було запропоновано міністеркою, яка отримала ці худі від активістів ініціативи LetsPunchItCZ, що попросили передати футболки деяким політикам в знак подяки тим, хто бере участь у чеській ініціативі зі закупівлі боєприпасів для України.

“Сьогодні я нарешті виконала це “завдання” і навіть змогла витягти прем’єр-міністра з піджака. Петр Фіала можливо, вперше публічно зняв свій елегантний костюм. Також із задоволенням передала світшоти іншим колегам”, — написала міністерка.

Чернохова поділилася, що ініціатива з закупівлі боєприпасів отримала позитивний відгук не лише за кордоном, а й у Чехії.