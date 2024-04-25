Про це у соцмережі Х повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова.
Це було запропоновано міністеркою, яка отримала ці худі від активістів ініціативи LetsPunchItCZ, що попросили передати футболки деяким політикам в знак подяки тим, хто бере участь у чеській ініціативі зі закупівлі боєприпасів для України.
“Сьогодні я нарешті виконала це “завдання” і навіть змогла витягти прем’єр-міністра з піджака.
Петр Фіала можливо, вперше публічно зняв свій елегантний костюм. Також із задоволенням передала світшоти іншим колегам”, — написала міністерка.
Чернохова поділилася, що ініціатива з закупівлі боєприпасів отримала позитивний відгук не лише за кордоном, а й у Чехії.
- Прем’єр Чехії: Близько 20 країн придбають 500 тисяч снарядів для України протягом року
- Чехія законтрактували 180 тисяч снарядів для України, — Фіала
- Для України знайшли вже понад мільйон снарядів, – президент Чехії