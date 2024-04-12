Про це повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, передає пресслужба МОЗ України.
Йдеться, що кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.
Шимоніте наголосила, що ЗСУ захищають не лише Україну, а й Литву та всю Європу.
“Саме сьогодні Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі й Житомирі”, – сказала прем’єрка Литви.
Влада країни закликала інші держави також долучитися до допомоги ЗСУ.
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