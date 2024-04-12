Про це повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, передає пресслужба МОЗ України.

Йдеться, що кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.

Шимоніте наголосила, що ЗСУ захищають не лише Україну, а й Литву та всю Європу.

“Саме сьогодні Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі й Житомирі”, – сказала прем’єрка Литви.

Влада країни закликала інші держави також долучитися до допомоги ЗСУ.