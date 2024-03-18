Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.
Зазначено, що кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій.
“Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності”, – додає прем’єр-міністр.
Окрім того, представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації. 5 млрд грн підуть на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.
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