Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

Зазначено, що кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій.

Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності”, – додає прем’єр-міністр.

Окрім того, представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації. 5 млрд грн підуть на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

  • Денис Шмигаль висловився про вступ України в ЄС: “сподіваємось розпочати переговори у першій половині 2024 року”.
  • Юрист підсанкційного нардепа Новінського активно захищає РПЦ.
  • З візитом до Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем.