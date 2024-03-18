Уряд на засіданні 18 березня виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

Зазначено, що кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій.

“Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності”, – додає прем’єр-міністр.

Окрім того, представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації. 5 млрд грн підуть на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.