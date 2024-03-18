Про це розповів в ефірі телемарафону прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що Україна втратила величезну кількість людей.

“На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили й тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача – повернути ці сім’ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги“, – сказав в ефірі Шмигаль.

За його словами, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи, загалом в кожній українській сім’ї має бути не менше трьох дітей.

Прем’єр-міністр також додав, що кошти з держбюджету наразі спрямовують на підтримку Сил оборони, а тому фінансово стимулювати народжуваність можна лише шляхом фінансової допомоги міжнародних партнерів.