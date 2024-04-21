Ворог завдав всього 4х ракетних та 37х авіаційних ударів, 49х ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські терористичні атаки вбивають та поранені мирних жителів. Зруйновані та пошкоджені житлові багатоквартирні будинки та приватні будинки, а також інша інфраструктура.

Сокири Волинь та Полісся: без суттєвих змін. Жодних ознак формування наступальної групи.

Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у Росії, що межує з Україною. Ворог проводить підрив, продовжує обстріли українських населених пунктів з території Росії та збільшує концентрацію розмінування вздовж державного кордону України. Під ворожий артилерійський та мінометний обстріл потрапили понад 10 населених пунктів, серед яких Степок, Тур’я, Чернігівська область, Стара Гута (Сумська область), Ветеринарне, Хатище, Плетенівка (Харківська область).

Куп’янськ і Лиманські сокири: противник не провів наступ. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 10х населених пунктів, серед яких Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка (Харківська область).

Лиманська вісь: Сили оборони України відбили 9х атак в районі Терного (Донецька область). Окупанти завдали авіаудару по околицях Невське (Луганська область), Новосадове, Ямполівка (Донецька область). Ворог обстріляв з артилерії та мінометів понад 10х населених пунктів, серед яких Невське (Луганська область), Терни, Ямполівка, Торське (Донецька область).

Вісь Бахмут: Сили оборони України відбили 13 атак у околицях Білохорівка (Луганська область), Верхньокам’янське, Богданівка (Донецька область), де противник, використовуючи повітряні атаки, намагався покращити своє тактичне положення. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили близько 20х населених пунктів, серед яких Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки (Донецька область).

Авдіївська вісь: українські захисники відбили 9х атак у околицях Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське (Донецька область), де ворог, використовуючи повітряні атаки, намагався вивести українські війська з позицій. Противник завдав авіаударів по околицях Олександропіль, Солов’єве, Семенівка, Нетайлове (Донецька область). Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 10х населених пунктів, серед яких Очеретине, Новобахмутівка, Уманське (Донецька область).

Новопавлівська вісь: Сили оборони України продовжують блокувати ворога біля Георгіївки, Новомихайлівки, Водяне та Урожайне (Донецька область), де окупанти зробили 15 разів спроб прорвати українську оборону. Противник завдав авіаударів по околицях Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка (Донецька область). Ворог обстріляв з артилерії та мінометів понад 10х населених пунктів, серед яких Красногорівка, Максимілянівка, Костянтинівка, Вугледар (Донецька область).

Оріхівська вісь: ворог за підтримки повітря здійснив 3 рази атаки на позиції українських захисників у околицях Старомайорське (Донецька область) та Роботине (Запорізька область). Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 20х населених пунктів, серед яких Червоне, Новоданилівка, П’ятихатки (Запорізька область).