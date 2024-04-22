Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові”, – йдеться в повідомленні.

Під час тривоги працівники переховалися в укритті, тож ніхто не постраждав.

Проте у результаті цього інциденту виникли перебої з сигналом цифрового телебачення.

Також до мережі потрапило відео, на якому видно момент влучення в телевежу.

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