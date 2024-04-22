Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові”, – йдеться в повідомленні.
Під час тривоги працівники переховалися в укритті, тож ніхто не постраждав.
Проте у результаті цього інциденту виникли перебої з сигналом цифрового телебачення.
Також до мережі потрапило відео, на якому видно момент влучення в телевежу.
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