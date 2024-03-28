Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.