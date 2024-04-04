За добу на фронті зафіксовано 57 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку Збройні сили України відбили понад 20 атак російських військ в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

“Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах”, – повідомляє штаб.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати війська РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де Росія, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Херсонському напрямку російські війська п’ять разів атакували позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

“Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох артилерійських системах, радіолокаційній станції, станції РЕБ та двох засобах ППО противника”, – йдеться у зведенні.