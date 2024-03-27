Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Зазначається, що департамент складатиме довострокові плани закупівель продовольства, речового майна, пально-мастильних матеріалів і технічних засобів тилу.

Наказ про створення цього департаменту підписав міністр оборони Рустем Умєров.

“Ми усвідомлюємо, що в умовах війни повністю не уникнемо деяких екстрених запитів на закупівлю. Але можемо зменшити кількість таких випадків. Основне завдання департаменту – формувати річний план закупівель товарів.

Тобто, звести до мінімуму нагальну потребу – коли відомству потрібно терміново щось закупити для ЗСУ. Раніше такий підхід впливав і на якість, і на ціну товару. Тому новостворений підрозділ має частково вирішити це питання”, — сказав про це заступник міністра оборони Віталій Половенко.