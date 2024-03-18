Про це повідомляє російський опозиційний ресурс “Медуза”.

Згідно зі звітом видання, в деяких дільницях лідером став віце-спікер Держдуми, представник партії “Нові люди” Владислав Даванков. Наприклад, він отримав більшість голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (відповідно 51,01%, 59,89% і 56,88%).

Також йому вдалося здобути перемогу у Вільнюсі та Хайфі (з результатами 39,22% проти 29,74% для Путіна, і 40,82% проти 33,93% для Путіна). Крім того, він здолав диктатора і у Єревані.

У той же час, Володимир Путін здобув перемогу в інших містах, де були встановлені виборчі дільниці. Наприклад, в таких як Баку, Бішкек, Генуя, Пхукет, Рига, Сеул, Софія, Таллінн та Ташкент.