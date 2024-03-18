Відео опублікував в мережі Х (Твіттер) користувач @karaylo.
Так щедро російських виборців під посольством РФ в Амстердамі зустрів українець, адже Масниця збігається з виборами Путіна.
Нагадаємо, що історія з млинцями з лопати — це алюзія на березень 2015 року, коли в російському Ставрополі під час святкувань масляної відвідувачів частували млинцями просто з лопат.
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