Після засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювали російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит», РФ улаштувала ланч з нагоди свого президентства в Радбезі.

Основаною стравою в меню зазначено котлету по-київськи з картопляним пюре.

«Моральна деградація російської дипломатії очевидна», – сказав у коментарі Укрінформу постпред України при ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу.

За його словами, спілкування за службовою необхідністю з російським постпредом Небензею стає для багатьох дипломатів нестерпним.

«Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США», — розповів Кислиця.

Постпред України при ООН також висловив здивування, як інші дипломати можуть потискати руку Небензі та приймати запрошення на ланч, оплачений «кривавими грошима».