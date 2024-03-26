Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Чотири авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Роботиному та Малій Токмачці. 97 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку”, – написав він.
3 РСЗВ-обстріли прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному.
276 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки.
Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.
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