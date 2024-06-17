Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує виготовляти на заводі в Україні гібриди танків Leopard та ППО Skyranger.

Про це повідомив представник виробника виданню Bild.

Прототип машини дебютував у Парижі на виставці Eurosatory 2024.

Rheinmetall інтегрувала бойове відділення з баштою зенітного комплексу Skyranger з 35-мм гарматою на важке танкове шасі Leopard 1замість оригінальної колісної платформи БТР Boxer.

Таке рішення відкриває нові перспективи перед артилерійською системою, дозволяючи їй рухатись по перетятій місцевості разом з іншою важкою гусеничною бронетехнікою і таким чином робить її повноцінною системою ППО сухопутніх військ.

За словами представника Rheinmetall Бьорна Бернхарда, вони мають багато Leopard 1, на шасі яких можна встановлювати башти Skyranger.

Перенесення 4,5-тонного модуля на танкове шасі також може забезпечити можливість встановлення додаткового обладнання, яке може використовуватись для виявлення та супроводження цілей, а також збільшення готових до пуску ракет в пусковій установці.

Зараз завод на заході України переважно зайнятий ремонтом пошкоджених під час боїв танків Leopard 1 і БМП Marder, проте невдовзі там ремонтуватимуть передані ЗСУ Leopard 2 і танки інших країн.

Бернхард розповів, що більшість БМП Marder, які надходять на цей завод на ремонт, підірвалися на мінах. Якщо постраждала лише ходова частина, Marder можна привести в робочий стан за три тижні.

Розташування німецького заводу Rheinmetall засекречене, оскільки він є об’єктом особливого інтересу для російських окупантів.

“Ми усвідомлюємо, що як танковий завод ми завжди є стратегічною метою для ВПС Путіна”, – прокоментував Бернхард.