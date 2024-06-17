Про це повідомив представник виробника виданню Bild.
Прототип машини дебютував у Парижі на виставці Eurosatory 2024.
Rheinmetall інтегрувала бойове відділення з баштою зенітного комплексу Skyranger з 35-мм гарматою на важке танкове шасі Leopard 1замість оригінальної колісної платформи БТР Boxer.
Таке рішення відкриває нові перспективи перед артилерійською системою, дозволяючи їй рухатись по перетятій місцевості разом з іншою важкою гусеничною бронетехнікою і таким чином робить її повноцінною системою ППО сухопутніх військ.
За словами представника Rheinmetall Бьорна Бернхарда, вони мають багато Leopard 1, на шасі яких можна встановлювати башти Skyranger.
Перенесення 4,5-тонного модуля на танкове шасі також може забезпечити можливість встановлення додаткового обладнання, яке може використовуватись для виявлення та супроводження цілей, а також збільшення готових до пуску ракет в пусковій установці.
Зараз завод на заході України переважно зайнятий ремонтом пошкоджених під час боїв танків Leopard 1 і БМП Marder, проте невдовзі там ремонтуватимуть передані ЗСУ Leopard 2 і танки інших країн.
Бернхард розповів, що більшість БМП Marder, які надходять на цей завод на ремонт, підірвалися на мінах. Якщо постраждала лише ходова частина, Marder можна привести в робочий стан за три тижні.
Розташування німецького заводу Rheinmetall засекречене, оскільки він є об’єктом особливого інтересу для російських окупантів.
“Ми усвідомлюємо, що як танковий завод ми завжди є стратегічною метою для ВПС Путіна”, – прокоментував Бернхард.
- Rheinmetall запускає в Україні виробництво бойових машин піхоти Lynx
- В Україні відкрили перший спільний цех Rheinmetall та “Укроборонпрому”
- Один із заводів США вироблятиме артснаряди для України