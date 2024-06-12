Про це пишуть кореспонденти Handelsblatt.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив у коментарі виданню, що перший Lynx буде виготовлений вже у 2024 році.
Водночас Камишін та генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.
БМП Lynx, маса якої становить близько 44 тонн, представлена Rheinmetall у 2018 році. Її основне озброєння – башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Екіпаж – три людини, десант – до дев’яти бійців.
БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проєкції та від 14,5 мм – у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка БМП – 1470 сильний двигун Liebherr D9612, який дозволяє розвивати швидкість 70 км/год. Запас ходу по трасі – 500 км.
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