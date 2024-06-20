Про це повідомило Politico.

“Марк Рютте стане наступним Генеральним секретарем НАТО після того, як всі 32 члени альянсу погодилися, що прем’єр-міністр Нідерландів, що йде з посади, змінить Єнса Столтенберга”, — пише видання.

Як повідомляється, після схвалення з боку Угорщини та Словаччини у вівторок, Румунія підтвердила свою підтримку Рютте в четвер, а президент Румунії Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на ТОП-посаду у НАТО.

“Рютте візьме на себе керівництво НАТО у критичний момент. Його нова робота розпочнеться 2 жовтня, трохи більше ніж за місяць до виборів у США, які визначать долю військового альянсу, що став найбільш успішним засобом стримування агресивної Росії у Східній Європі”, — вказує видання.

І зазначає, що колишній президент США Дональд Трамп, нинішній кандидат від Республіканської партії, пообіцяв залишитися в НАТО, але погрожував скоротити американську допомогу Україні у разі свого переобрання.

“Спостерігачі, однак, вважають Рютте “шептуном Трампа”, завдяки його здатності укладати угоди з політиками різного походження, навіть отримавши визнання від тодішнього американського президента: “Мені подобається цей хлопець!”, — пише видання.

Як вказує Politico, затвердження Рютте також означає, що питання наступництва буде прояснено до липня, коли лідери НАТО попрямують до Вашингтона, щоб відзначити 75-річчя альянсу.