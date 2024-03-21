21 березня російська окупаційна армія обстріляла Новогродівку Донецької області, внаслідок чого загинула цивільна людина

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Росіяни обстріляли місто сьогодні близько 15:30 — наразі відомо про 1 загиблого чоловіка 1963 року народження“, – зазначив він.

Чиновник також додав, що поранення отримали дві жінки, їх доставили до лікарні.

Пошуково-рятувальна операція на місці події триває. Тип озброєння, яким атакували місто, не уточнюється.