Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“Росіяни обстріляли місто сьогодні близько 15:30 — наразі відомо про 1 загиблого чоловіка 1963 року народження“, – зазначив він.
Чиновник також додав, що поранення отримали дві жінки, їх доставили до лікарні.
Пошуково-рятувальна операція на місці події триває. Тип озброєння, яким атакували місто, не уточнюється.
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