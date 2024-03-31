Вибухи лунали на Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті

Ворогом було застосовано:

— крилаті ракети Х-101/555 запущені бортами Ту-95 з району Саратовської області рф;

— ударні БпЛА типу “Шахід” з полігону Чауда. Найбільшу дистанцію у ~2060км (з Саратовської області рф до Тернопільської області) частина ракет Х-101/555 подолала за 2 години польоту.

Під ракетно-дроновою атакою перебували Львівщина, Одещина, Хмельниччина. Удари наносились в тому числі і по енергетичному комплексу України.

Ракетна атака тривала 2 години.

Очікуємо на деталі від місцевих адміністрацій.

В південних регіонах під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини.

На Одещині всі 8 дронів вдалось збити. Падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи.

По Херсонщині паралельно, під час дронової атаки, росіяни застосували й балістику, і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали.

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