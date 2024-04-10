Ворог атакував Одещину за допомогою дронів та ракет вночі та на світанку 10 квітня.

Цю інформацію передав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили 2 «шахеди»”, — написав голова ОВА.

Пізніше, близько 5:30 ранку, терористи атакували Одещину ракетами, використовуючи балістику.

Ця атака сталася в день вшанування звільнення Одеси від фашистських загарбників.

Зазначається, що постраждали два працівники транспортного підприємства. Також були пошкоджені енергетичний об’єкт, приватний будинок та кілька автомобілів.

На щастя, людей не зачепило.