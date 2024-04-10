Цю інформацію передав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили 2 «шахеди»”, — написав голова ОВА.

Пізніше, близько 5:30 ранку, терористи атакували Одещину ракетами, використовуючи балістику.

Ця атака сталася в день вшанування звільнення Одеси від фашистських загарбників.

Зазначається, що постраждали два працівники транспортного підприємства. Також були пошкоджені енергетичний об’єкт, приватний будинок та кілька автомобілів.

На щастя, людей не зачепило.

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