Цю інформацію передав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили 2 «шахеди»”, — написав голова ОВА.
Пізніше, близько 5:30 ранку, терористи атакували Одещину ракетами, використовуючи балістику.
Ця атака сталася в день вшанування звільнення Одеси від фашистських загарбників.
Зазначається, що постраждали два працівники транспортного підприємства. Також були пошкоджені енергетичний об’єкт, приватний будинок та кілька автомобілів.
На щастя, людей не зачепило.
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