Внаслідок атаки загинуло четверо людей, в тому числі одна 10-річна дитина, ще семеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина – 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе», – написав голова ОВА.

Він додав, що сьогодні у період з 18.00 до 18.30 годин Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет, попередньо – “Іскандер-М”.

В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.