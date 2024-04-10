“За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 збройні сили рф завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки загинуло 4 людей, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.