Про це повідомила Служба внутрішньої безпеки Німеччини на конференції для преси, передає Reuters.

Російські спецслужби витрачають суттєві суми на вербування агентів у Німеччині, попри спроби Заходу обмежити таку діяльність РФ.

“Росія наполегливо працює над тим, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині”, — додав очільник Федерального відомства з охорони конституції.

Наприклад, двоє громадян Німеччини, яких у серпні минулого року звинуватили у державній зраді за шпигунство на Росію, отримали приблизно €400 тис. за свою роботу. Це свідчить, що російські спецслужби мають достатні бюджети, щоб досягати своїх розвідувальних цілей.

Зараз найбільшою мішенню спецслужб стали німці, які проживали в Росії або регулярно туди подорожували. Зокрема, йдеться про німецьких дипломатів, яких можна зробити вразливими до шантажу.

У Федеральному відомстві з охорони конституції вважають, що Росія пристосувалася до ошуку способів впливу на події в Німеччині навіть після того, як її медіа заборонили, а дипломатів-шпигунів вислали.

Групи впливу перемістилися в месенджер Telegram, а шпигунів закріпили за міжнародними організаціями. Тим часом російські офіцери, які працюють з інформаторами, тепер подорожують для цього, а не базуються в Німеччині.