Під ранок 31 травня Росія вдарила по Києву ракетою. Повітряну ціль встигли збити сили ППО, однак уламки ракети все одно спричинили пожежу та руйнування.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

“За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння нададуть Повітряні Сили”, — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків почалась пожежа на площі приблизно 120 квадратних метрів.

Внаслідок атаки пошкоджені:

приватне домоволодіння;

СТО;

автомийка;

6 легкових авто;

складське приміщення.

Пожежу вдалося ліквідувати. Також у ДСНС остаточно ствердили, що загиблих та постраждалих немає.