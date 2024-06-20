У російському Міноборони заявили, що вночі 20 червня над територією шістьох регіонів РФ нібито було знищено 15 безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

Там розповіли, що черговими засобами ППО перехоплено та знищено шість БПЛА над територією Республіки Адигея, три дрони над територією Брянської області, три — над територією Краснодарського краю, один безпілотник над територією Ростовської, один — над територією Бєлгородської й ще один над територією Орловської області.

Водночас російські Telegram-канали повідомляють, що дрони атакували нафтобазу і нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Завод і нафтобаза в селищах Афіпський і Енем розташовані в кількох кілометрах один від одного, але перший територіально належить до Краснодарського краю, а другий — до Республіки Адигея.

За даними Telegram-каналу Astra, в Енемі знаходиться нафтобаза “Лукойл-Югнафтопродукт”. За 8 кілометрів від Енема — Афіпський НПЗ.