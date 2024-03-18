Через це сталася пожежа на автозаправній станції, пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки.

Про пожежу на автозаправці та пошкодження інфраструктури і приватних осель повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак.

За його даними, через російський удар побито 11 приватних будинків, дві господарські споруди та дві автівки, а також майже 60 сонячних панелей, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали.

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