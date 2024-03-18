Російські загарбники завдали ударів з важкої артилерії та дронів по Нікопольському району.

Через це сталася пожежа на автозаправній станції, пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки.

Про пожежу на автозаправці та пошкодження інфраструктури і приватних осель повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак.

За його даними, через російський удар побито 11 приватних будинків, дві господарські споруди та дві автівки, а також майже 60 сонячних панелей, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали.