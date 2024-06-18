Ударне угруповання російської армії здійснює навчання в Азовському морі. В даний момент там знаходиться шість кораблів ворога.

Про це повідомив Дмитро Плетенчук.

Угруповання з шести російських кораблів, включаючи три носії крилатих ракет проєкту “Буян-М”, знаходиться в Азовському морі. За характером їхніх дій можна припустити, що це навчання. Речник ВМСУ зазначив, що через мілкість та обмеження шляхів у морі, російські кораблі знаходяться поруч із цивільними суднами, використовуючи їх як “щит”.

“Враховуючи характер їхніх дій та склад угруповання, можна зробити висновок, що це навчальний процес”, – йдеться в інтервʼю.

Нагадаємо, що третина кораблів Чорноморського флоту вийшла з ладу – були знищені або пошкоджені. Деякі з них були знищені силами оборони навіть після ремонту. Журналісти запитали Плетенчука, скільки кораблів і ракетоносіїв Росії вдалося пошкодити силам оборони. Він відповів, що офіційно – 28, ще 10 одиниць знаходилися в ремонті.