Уранці понеділка, 24 червня, в Одесі пролунали вибухи, після чого здійнялася хмара диму. Росіяни запустили по місту ракети і влучили по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого вже відомо про постраждалих

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога. Кількість поранених уточнюється.

Голова ОВА додав, що нині триває ліквідація пожежі.

Перші вибухи в місті пролунали близько 08:00. Після цього місцеві бачили, як у небі здіймається густа хмара диму.

Близько 07:48 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Спочатку ракети рухалися курсом на Миколаїв, а потім продовжили рух у напрямку Одеської області.

О 08:00 повідомлялося, що повітряні цілі окупантів тримають курс на Одесу й Одеський район.