Служба безпеки України повідомила про підозру двом громадянам України, які причетні до депортації 15 українських дітей до Росії.

Про це СБУ повідомляє у своєму Telegram-каналі.

“Серед виконавців злочину – так званий заступник очільника окупаційного «департаменту молоді та спорту Херсонської області». Його спільниця – призначена рашистами «ректорка» аграрного університету на тимчасово окупованій території регіону”, — зазначаєтсья в повідомленні.

Для викрадення дітей із навчального закладу прибуло 20 озброєних військовослужбовців країни-агресора. Росіяни забрали вихованців школи разом з директоркою та її чоловіком і примусово вивезли до окупованого селища Степанівка на Херсонщині.

На місці їх очікували двоє фігурантів-псевдопосадовців, які організували примусове переміщення до місцевого річкового вокзалу. Потерпілих переправили на лівобережжя області, а потім автобусом – до Криму.

Зазначається, що звідти вихованців української школи поїздом вивезли до міста Анапа у Краснодарському краї.

Під час перебування депортованих дітей у рф, їм забороняли використовувати українську мову та примушували співати гімн Росії. Потерпілих вдалося вивезти до третьої країни за підтримки міжнародних волонтерських організацій, щоб у подальшому повернути додому.

Наразі обом фігурантам з окупаційних органів Росії заочно повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни.

Оскільки вони перебувають на тимчасово окупованій території, тривають заходи для їх затримання та покарання.