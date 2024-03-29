Про це СБУ повідомляє у своєму Telegram-каналі.
“Серед виконавців злочину – так званий заступник очільника окупаційного «департаменту молоді та спорту Херсонської області».
Його спільниця – призначена рашистами «ректорка» аграрного університету на тимчасово окупованій території регіону”, — зазначаєтсья в повідомленні.
Для викрадення дітей із навчального закладу прибуло 20 озброєних військовослужбовців країни-агресора. Росіяни забрали вихованців школи разом з директоркою та її чоловіком і примусово вивезли до окупованого селища Степанівка на Херсонщині.
На місці їх очікували двоє фігурантів-псевдопосадовців, які організували примусове переміщення до місцевого річкового вокзалу. Потерпілих переправили на лівобережжя області, а потім автобусом – до Криму.
Зазначається, що звідти вихованців української школи поїздом вивезли до міста Анапа у Краснодарському краї.
Під час перебування депортованих дітей у рф, їм забороняли використовувати українську мову та примушували співати гімн Росії. Потерпілих вдалося вивезти до третьої країни за підтримки міжнародних волонтерських організацій, щоб у подальшому повернути додому.
Наразі обом фігурантам з окупаційних органів Росії заочно повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни.
Оскільки вони перебувають на тимчасово окупованій території, тривають заходи для їх затримання та покарання.
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