Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Чоловік під час окупації Херсона забезпечував режим нелегального ув’язнення цивільних осіб, які утримувались у приміщенні ізолятора тимчасового тримання, де окупанти облаштували одну з катівень.
В його обов’язки входило конвоювання ув’язнених на допити, під час яких їх катували. У червні 2022 року нацгвардієць сприяв вбивству незаконно затриманого громадянина України – він охороняв вхідні двері всередині камери у той час, як інші російські військові закатовували потерпілого до смерті, – йдеться у повідомленні.
Стосовно двох з них матеріали виділені в окреме провадження та обвинувальний акт перебуває на розгляді суду.
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