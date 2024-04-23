Нацгвардійцю армії РФ інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Чоловік під час окупації Херсона забезпечував режим нелегального ув’язнення цивільних осіб, які утримувались у приміщенні ізолятора тимчасового тримання, де окупанти облаштували одну з катівень.

В його обов’язки входило конвоювання ув’язнених на допити, під час яких їх катували. У червні 2022 року нацгвардієць сприяв вбивству незаконно затриманого громадянина України – він охороняв вхідні двері всередині камери у той час, як інші російські військові закатовували потерпілого до смерті, – йдеться у повідомленні.

Стосовно двох з них матеріали виділені в окреме провадження та обвинувальний акт перебуває на розгляді суду.