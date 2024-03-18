Путін перемагає з 87 відсотками голосів після опрацювання 99,52% протоколів.
Про це повідомляють “Риа-Новости”, посилаючись на дані ЦВК РФ.
Зазначається, що на другому місці — кандидат від Комуністичної партії Росії (КПРФ) Микола Харитонов з результатом у 4,30%, Леонід Слуцький від Ліберальної демократичної партії РФ (ЛДПР), з показником 3,20%, Владислав Даванков (партія “Новые люди”) набрав 3,81% голосів.
Попередньо, за офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.
Екзитполи ВЦВГД та Фонду суспільної думки показують, що Путін лідирує з результатом понад 87%.
Вибори в Росії, на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня – третій, завершальний день голосування.