ЦВК повідомила про перші результати виборів президента Росії, які відбувались з 15 по 17 березня.

Путін перемагає з 87 відсотками голосів після опрацювання 99,52% протоколів.

Про це повідомляють “Риа-Новости”, посилаючись на дані ЦВК РФ.

Зазначається, що на другому місці — кандидат від Комуністичної партії Росії (КПРФ) Микола Харитонов з результатом у 4,30%, Леонід Слуцький від Ліберальної демократичної партії РФ (ЛДПР), з показником 3,20%, Владислав Даванков (партія “Новые люди”) набрав 3,81% голосів.

Попередньо, за офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Екзитполи ВЦВГД та Фонду суспільної думки показують, що Путін лідирує з результатом понад 87%.

Вибори в Росії, на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня – третій, завершальний день голосування.