Про вдалий рейд “Сибірський батальйон” повідомив у себе в Telegram-каналі
Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації”, – йдеться у повідомленні.
Також російські добровольці наголошують на тому, що продовжують боротьбу “проти Імперії Зла”
Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від російської влади Бєлгородщини наразі немає.
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