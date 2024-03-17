Російські добровольці "Сибірського батальйону" 17 березня зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації

Про вдалий рейд “Сибірський батальйон” повідомив у себе в Telegram-каналі

Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації”, – йдеться у повідомленні.

Також російські добровольці наголошують на тому, що продовжують боротьбу “проти Імперії Зла”

Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від російської влади Бєлгородщини наразі немає.