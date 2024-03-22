Спроби РФ зруйнувати енергетику України зазнають невдачі

Як повідомляє Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками дводенного засідання Європейської ради заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми дуже чітко стоїмо поряд із Україною. Ми бачили такі російські атаки на енергетичну інфраструктуру України й до цього. Росія робить все можливе, щоб зруйнувати енергопостачання в Україні. Але Росія провалилася. Ми довели протягом кількох років, зокрема, протягом минулої зими, що було можливим вистояти проти російських атак”, — сказала президент Єврокомісії.

Сьогодні Україна є частиною нашої електричної мережі та енергопостачання, нашої спільної платформи з закупівлі газу. Тож, незважаючи на атаки Росії, ми були здатними не лише продовжити енергопостачання в Україну, але також модернізувати її та наблизити до Європейського Союзу”, — додала вона.