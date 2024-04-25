Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Кількість постраждалих збільшилася до семи”, — написав він.
Раніше Синєгубов повідомляв про російський обстріл, внаслідок якого постраждали п’ятеро людей — три жінки та два чоловіка.
“Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу[…]Деталі встановлюються. Усі служби працюють на місці”, — писав о 17:09 очільник ОВА.
Нагадаємо, що прикордонна із РФ Харківська область регулярно перебуває під обстрілами російських військ.
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