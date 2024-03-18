Про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

“Знаючи й наші сили, і знаючи сили ворога, тому сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону – це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі», – каже Артюх.

За словами Артюха, найбільше страждають від обстрілів до п’яти населених прикордонних пунктів Сумщини. У кожному з них залишилось від 3 до 10 людей. Їх намагаються евакуювати.

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