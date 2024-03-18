Колишній редактор СТБ та ведучий телеканалу Kyiv Live Петро Цурукін загинув, захищаючи свою країну.

Про це повідомила Трускавецька міська рада.

Журналіста вважали зниклим безвісти понад пів року, і, на жаль, його загибель підтвердилася. Міська рада висловила щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав Петра.